Президент Турции назвал цель терактов в Стамбуле

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал целью терактов в Стамбуле разобщение турок против друг друга, сообщает CNN Turk.

«Целью атак является разъединение турок друг против друга, усиление раскола в обществе», — заявил Эрдоган.

Он сказал, что Турция никогда не сдастся перед терроризмом и продолжит борьбу.

Ранее Эрдоган заявил, что теракт в стамбульском ночном клубе Reina был совершен с целью дестабилизировать обстановку в стране, добавив, что турецкий народ «не пойдет на поводу у террористов».