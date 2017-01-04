Президент Турции назвал цель терактов в Стамбуле
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал целью терактов в Стамбуле разобщение турок против друг друга, сообщает CNN Turk.
«Целью атак является разъединение турок друг против друга, усиление раскола в обществе», — заявил Эрдоган.
Он сказал, что Турция никогда не сдастся перед терроризмом и продолжит борьбу.
Ранее Эрдоган заявил, что теракт в стамбульском ночном клубе Reina был совершен с целью дестабилизировать обстановку в стране, добавив, что турецкий народ «не пойдет на поводу у террористов».
Источник: "Газета.ру"