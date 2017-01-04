В Москве задержали шестерых участников пикета в поддержку Ильдара Дадина

Активист Сергей Ожич сообщил, что сотрудники полиции задержали шестерых активистов, проводивших несанкционированные акции в поддержку Ильдара Дадина около здания ФСИН России на Житной улице в Москве. Об этом он сообщил в своем фейсбуке.

По его данным, были задержаны Елена Захарова, Маша Рябикова, Михаил Лашкевич, Павел Кузнецов, Татьяна Таврит и Леонид Дуброво.

Как сообщает «ОВД-Инфо», они были доставлены в ОВД «Якиманка».

На задержанных составляют протоколы о нарушении порядка проведения публичных мероприятий (ч. 5 ст. 20.2 КоАП).

Отметим, что уже более 30 дней о местонахождении Ильдара Дадина, осужденного за «неоднократные нарушения порядка проведения публичных мероприятий», ничего не известно.