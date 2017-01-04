Аэропорт в Калининграде обещают открыть в 16 часов

Открытие калининградского Храброво сместилось до 16 часов. Пассажиров задержанных в Петербурге рейсов в Калининград обеспечивают напитками и горячей едой.

Как писала «Фонтанка», в Пулково дожидаются открытия калининградского Храброво три рейса: два "Аэрофлота", один – "Уральских авиалиний". В московском офисе "Аэрофлота" "Фонтанке" сообщили, что задержаны рейс 6323 из Петербурга в Калининград и, соответственно, обратный, и рейс 6325 из Петербурга и обратный 6326 из Калининграда. Пассажиры обслуживаются в соответствии с федеральными нормами и стандартами авиакомпании — напитками и горячим питанием.

По данным, которые на данный момент есть в авиакомпании, открытие Храброво планируется на 16.00.