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04.01.2017 13:27

Самолет Минобороны вылетел из Москвы в Сирию. На борту везут артиста

В ночь с 3 на 4 января с московского военного аэродрома Чкаловский в Латакию вылетел самолет Минобороны РФ. Эту информацию "Фонтанке" подтвердил источник в силовом ведомстве. По данным трекера Flightradar24, военный рейс RFF7093 выполнялся на самолете Ил-62М с регистрационным номером RA-86561. Самолет взлетел в 0:33 по московскому времени и приземлился в Латакии около 6:30МСК.

Любопытно, что известный среди военных бард Николай Анисимов перед вылетом самолета написал на своей странице в соцсети: "Улетаю на дальний "юг" попеть мужикам. Да и поздравить надо с Новым годом и Рождеством". Официального подтверждения этой информации нет. Также достоверно не известно, были ли на борту другие артисты. "Фонтанка" послала в Минобороны запрос об этом, на момент публикации новости ответ на него еще не получен.

Источник "Фонтанки" в Минобороны также отметил, что это первый полет Ил-62М ВКС РФ по этому маршруту. Напомним, ранее стало известно, что из-за приостановки полетов военных Ту-154 в связи с крушением над Черным морем, Минобороны РФ начнет выполнять полеты в Сирию на Ил-62М.


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