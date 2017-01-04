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04.01.2017 12:43

Рейс Рига-Петербург отменен из-за снега, завалившего аэропорт отправления

Из-за снегопада в столице Латвии отменен рейс до Петербурга. Дата вылета самолета неизвестна.

Как сообщили «Фонтанке» читатели, рейс авиакомпании «Эйр Балтик» отменён из-за непогоды в пункте отправления. Борт должен был вылететь в 7.50 по местному времени. Однако пассажиров два часа держали в самолете, а потом отправили в аэропорт. Когда будет вылет, неизвестно.

Электронное табло Пулково также только констатирует отмену рейса.

Отметим, что борт до Петербурга – не единственный отмененный из-за непогоды в Риге рейс. Также отменены рейсы из Риги в Стокгольм, Копенгаген, Вильнюс, Осло и Таллин, и обратные рейсы тоже.

Представитель Рижского аэропорта сообщила СМИ, что на расчистке взлетных полос от снега задействована вся имеющаяся техника, однако пока ситуация лучше не становится, поэтому работа аэропорта может быть осложнена в течение всего дня. В связи с этим аэропорт призывает пассажиров следить за изменениями в расписании рейсов на сайте аэропорта и в социальных сетях.


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