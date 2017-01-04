Госдеп не видит проблемы в проведении совместных учений России и Филиппин
Официальный представитель Госдепартамента США Джон Кирби заявил, что не видит проблем в совместных учениях России и Филиппин, передает РИА Новости.
«Я оставлю за российскими и филиппинскими представителями право говорить об их планах», — сказал Кирби.
Он пояснил, что «это не отразится на взгляде США на их сотрудничество с Филиппинами».
Ранее сообщалось, что два российских военных корабля прибыли на Филиппины для проведения совместных учений.
Источник: "Газета.ру"