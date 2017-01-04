Уже три рейса на Калининград задержаны в Петербурге

Третий рейс на Калининград за сегодняшнее утро не может вылететь из Пулково. Время открытия калининградского аэропорта Храброво отложено еще на два часа.

Как сообщают «Фонтанке» читатели, уже три борта из Петербурга в Калининград вылетят с задержкой: на 8.45. 10.45 и 13.00. Предварительное время вылета трех самолетов указано на электронном табло Пулково как 15.00.

Борта задерживаются из-за закрытия аэропорта прибытия. Там 3 января в 23.55 самолет Москва – Калининград при посадке выкатился на 5 метров за пределы взлетно-посадочной полосы. У воздушного судна подломилась передняя стойка шасси.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры, пассажиры были эвакуированы посредством надувных аварийных трапов. Сейчас надзорное ведомство проводит проверку по факту ЧП.