Установлена личность террориста из клуба в Стамбуле
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что установлена личность террориста, напавшего на ночной клуб в Стамбуле, передает CNN Turk.
Отвечая на вопросы прессы, Чавушоглу сказал, что личность злоумышленника установлена, ведутся его поиски.
Он не стал уточнять его имя.
Ранее сообщалось, что жена подозреваемого в совершении теракта была задержана.
В результате вооруженного нападения на клуб Reina в ночь на 1 января в турецком Стамбуле погибли 39 человек, 69 человек были госпитализированы. Среди жертв теракта в стамбульском ночном клубе Reina оказалась гражданка России.
Источник: "Газета.ру"