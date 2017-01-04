Установлена личность террориста из клуба в Стамбуле

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что установлена личность террориста, напавшего на ночной клуб в Стамбуле, передает CNN Turk.

Отвечая на вопросы прессы, Чавушоглу сказал, что личность злоумышленника установлена, ведутся его поиски.

Он не стал уточнять его имя.

Ранее сообщалось, что жена подозреваемого в совершении теракта была задержана.

В результате вооруженного нападения на клуб Reina в ночь на 1 января в турецком Стамбуле погибли 39 человек, 69 человек были госпитализированы. Среди жертв теракта в стамбульском ночном клубе Reina оказалась гражданка России.