Два рейса из Петербурга в Калининград задержаны из-за закрытия аэропорта прибытия

Вылет двух самолетов в Калининград задержан на 4 часа из-за технических проблем аэропорта в Храброво.

Как сообщают «Фонтанке» читатели, рейс авиакомпании «Россия» из Петербурга в Калининград должен был вылететь в 8.45 4 января из Северной столицы. Однако был задержан на «неопределенное время». Еще один рейс должен был вылететь около 10.45. На электронном табло Пулково у самолета также статус «задержан».

Как сообщили «Фонтанке» в авиакомпании «Аэрофлот», самолеты не принимают в калининградском аэропорту Храброво, где вчера поздно вечером самолет, прилетевший из Москвы, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. На борту был 171 человек. Никто не пострадал. Однако сейчас аэропорт закрыт «по техническим причинам». Предположительно, его откроют к 13 часам.

Источники в правоохранительных органах Калининграда сообщили «Фонтанке», что из аварийного борта уже слили топливо и начали его выводить со взлетно-посадочной полосы.