Восьмиклассница в Петербурге сбежала от родителей через окно

В Красносельском районе ищут 14-летнюю девочку, выпрыгнувшую из окна после ссоры с родителями.

Как стало известно «Фонтанке», заявление в полицию Красносельского района о пропаже 14-летней девочки поступило 3 января около 22.30. По предварительной информации, восьмиклассница пропала около 2 ночи 2 января из квартиры на улице Здоровцева. Школьница выпрыгнула из окна квартиры на первом этаже после ссоры с родителями. Сутки родители ждали ее возвращения, но ребенок вышел на связь лишь для того, чтобы заявить, что домой не собирается. Ранее школьница из дома не уходила.

За поиски 14-летней взялась полиция.