Два человека в Колпино были ранены из самодельного пистолета

Эксперты признали огнестрельным оружием самоделку, из-за которой в Колпино мужчина и женщина получили ранения.

Как стало известно «Фонтанке», сообщение о мужчине и женщине с огнестрельными ранениями, которых 2 января ближе к вечеру доставили в поликлинику № 71 города Колпино из квартиры на набережной Комсомольского канала, в полицию пригорода дошло только утром 3-го января. В телефонограмме уточнялось, что 65-летний мужчина получил ранение в левую кисть, а его 54-летняя знакомая — в правое плечо.

По предварительной информации, раненый передал врачу скорой, которая увезла его к специалистам, металлический предмет из двух спаренных трубок, пружин и рычагов.

Это сооружение медик отдал полицейским, а те в свою очередь – экспертам. Специалисты за сутки определили, что предмет является огнестрельным оружием, пригодным для стрельбы.

Полиция Колпино устанавливает обстоятельства получения огнестрельных ран и личность автора самоделки.