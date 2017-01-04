Управляющий турфирмой задержан за попытку кражи из банкомата в Пушкине

В филиале Сбербанка на Петербургском шоссе пытались вскрыть банкомат. Злоумышленник не только не смог похитить деньги, но и через несколько часов был задержан полицией.

Как стало известно «Фонтанке», сообщение о взломе банкомата в зоне «24 часа» в филиале Сбербанка на Петербургском шоссе поступило в полицию Пушкинского района около 4.40 утра 3 января. Двое неизвестных пытались металлической фомкой вскрыть аппарат, но, не добившись успеха, скрылись.

Как сообщили в пресс-службе Северо-Западного Сбербанка, кредитное учреждение активно сотрудничает с правоохранительными органами. Подозреваемый задержан по горячим следам. По данным «Фонтанки», по подозрению во взломе сотрудниками полиции был задержан 26-летний управляющей небольшой турфирмы.

Меры к розыску его подельника приняты.

Возбуждено уголовное дело по статьям 30 – 158 (покушение на кражу) УК РФ.