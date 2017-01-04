ЦРУ обвинило Россию в использовании в Сирии тактики выжженной земли‍

Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джон Бреннан заявил, что Россия применяет в Сирии в том числе тактику выжженной земли. Об этом он рассказал в интервью PBS.

«США ни в одном военном конфликте никогда бы не стали делать, то, что делает Россия», — заявил он.

По его словам, такие действия можно назвать «тактикой выжженной земли», что привело к тысячам смертей мирных жителей.

Тактика выжженной земли — способ ведения боевых действий, подразумевающий уничтожение всего пригодного к использованию или потенциально полезного для противника. Обычно термин используется для обозначения уничтожения объектов промышленного, сельскохозяйственного, гражданского назначения при отступлении.