На бетонном заводе в Старо-Паново тушат сильный пожар

Ранним утром 4 января на бетонном заводе в поселке Старо-Паново на Таллинском шоссе, д. 153А, случился сильный пожар, сообщает сайт ГУ МЧС.

По данным ведомства, возгорание случилось около семи утра на территории ЗАО "Трест Сев Зап Курорт трест" в трехэтажном законсервированном здании, принадлежащем бетонному заводу компании ООО "Бетон экспресс". Здание является элеваторной площадкой по переработке и засыпке цемента.

Пожар охватил 100 квадратных метров. Его ранг был повышен до 1-"бис". Через час, в 8.05 утра, пожар был локализован, ранг снижен до первого. Сейчас проводится проливка и разборка сгоревших конструкций. Пострадавших нет. На месте ЧП работает 21 единица техники и 75 человек личного состава, в том числе от МЧС 8 единиц техники и 32 человека личного состава.