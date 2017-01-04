Свастику с черепом нарисовали на фасаде дома на Колокольной
Сотрудникам жилкомсервиса № 2 Центрального района из-за граффитистов час пришлось вести малярные работы на Колокольной улице в центре Петербурга.
Как стало известно «Фонтанке», жители Колокольной улицы, 10, около полудня 3 января обратились в полицию Центрального района. Они обнаружили на фасаде своего дома нарисованную синей краской свастику размером 40 на 150 сантиметров. А под ней – стилизованное изображение черепа.
Полицейские передали сообщение в жилкомсервис № 2 Центрального района, обслуживающий дом. Сотрудники организации закрасили рисунок.
Проводится проверка.