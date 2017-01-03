Смольный отказался от строительства рынка для торговцев с Апрашки на Московском шоссе

Комитет имущественных отношений расторг через суд договор аренды 10 га на Московском шоссе, где «Агентство по реконструкции и развитию «Апраксин двор» планировало построить новый рынок. Решение арбитража вступило в силу 24 декабря 2016-го.

«Агентство» арендовало у города участок на Московском шоссе, 13, в январе 2014 года. К середине 2017-го оно планировало построить на нем оптово-розничный торговый комплекс площадью до 10 тысяч кв. м. В него должны были переехать торговцы с Апраксина двора, а сам исторический квартал – отправиться на реконструкцию.

В октябре 2015-го компания перестала платить за аренду, накопив 28,8 млн рублей долгов и пени, следует из материалов арбитража. В июле 2016-го комитет пошел в суд и добился взыскания задолженности и разрыва договора аренды.

По данным базы СПАРК, половиной долей в «Агентстве» владеет концерн «Питер», крупный собственник торговых площадей. Еще 50% компании – у ООО «Диагональ». Оно, в свою очередь, связано с Ассоциацией собственников Апраксина двора.