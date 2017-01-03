Скайп предсказали в СССР 57 лет назад

Пользователи сети нашли диафильм о том, каким видели наш 2017 год 60 лет назад в СССР. Слайд-шоу с субтитрами выпущено студией «Диафильм» в 1960 году. Авторы попытались нарисовать для советских детей недалекое будущее - год столетия со дня Великой Октябрьской революции.

Действие диафильма разворачивается в экскурсионном центре, куда пришли школьники-пионеры. Им рассказывают и показывают через специальную «лупу времени», как развивалось будущее СССР.

В далеких 60-х верили, что уже сегодня советские шахтеры будут разрабатывать угольные месторождения в Антарктиде, по рельсам между Евразией и Северной Америкой будут курсировать атомные поезда, а земные недра будут бороздить гигантские буровые машины. В 2017-ом над горными пропастями при помощи футуристичных вертолетов построят подвесные мосты, ландшафт местности инженеры изменят точечными атомными взрывами, крупнейшие реки Сибири развернут для наполнения Каспийского моря. Машины «кроты» будут рыть ходы к бесконечным источникам энергии, а фотонные ракеты нестись к ближайшей планетной системе – Альфа Центавра.

По мнению авторов диафильма, в 2017 году всех будут будить утром роботы, причем щелчком по носу, умные машины будут готовить завтрак по «маминому рецепту».

В диафильме даже показали подобие видеосвязи. Помимо этого создатели диафильма верили в скорое открытие «мезонной энергии», подземные города в Антарктиде, согретые кварцевым солнцем, летающие метеостанции, способные управлять погодой.

Встречаются в диафильме и «недобитые империалисты», которые хотят с помощью мезонного оружия и смерчей уничтожить плавучие детские сады в Черном море. Только благодаря советской науке и профессионализму сотрудников станции, управляющей погодой, удается избежать катастрофы и усмирить ураганы.