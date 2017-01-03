Киев пообещал наказать Ле Пен за признание референдума в Крыму

Кандидату в президенты Франции Марин Ле Пен может быть закрыт въезд на Украину. Об этом изданию «Обозреватель» во вторник, 3 января, заявил руководитель аппарата Службы безопасности Украины (СБУ) Александр Ткачук.

«Если официальные личности делают такие заявления, то наша служба и министерство иностранных дел оценивают их и реагируют соответствующим образом», — сказал Ткачук, комментируя слова политика о референдуме в Крыму.

Он добавил, что решение судьбы Ле Пен зависит от МИД Украины.

Ранее 3 января лидер «Национального фронта», которая намерена участвовать в выборах президента Пятой республики, заявила, что не считает плебисцит о присоединении Крыма к России незаконным. «Состоялся референдум, жители Крыма захотели присоединиться к России. Я не вижу оснований для того, чтобы ставить этот референдум под сомнение», — сообщила Ле Пен.