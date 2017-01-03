Смольный опубликовал «черный список» должников по аренде

Комитет имущественных отношений в канун Нового года опубликовал список из 63 компаний, задолжавших городу за аренду земли и помещений больше всего. В него вошли «Адмиралтейские верфи», «Гольф Дюны», связанное с Борисом и Михаилом Зингаревичами, и несколько застройщиков жилья.

Сумма долгов в реестре не указана. Однако ранее глава КИО Александр Семчуков рассказывал, что предприниматели задолжали городу около 8 млрд рублей.

В «черный список» попали крупнейшие застройщики города. «Главстрой-СПб» не расплатился за аренду участка на улице Шкапина, считают в КИО. На нем компания построила жилой комплекс «Панорама 360». Долги накопили компании, входящие в ГК «Город», и «Республика», построившая под брендом Legenda жилой дом на улице Оптиков. Арендную плату за участок под долгостроем «Лондон Парк» также недоплатила компания «Л1».

Впрочем, с некоторых фирм взыскать задолженность уже не получится. «Гольф Дюны» находится в стадии ликвидации. Компания должна была построить под Сестрорецком академию гольфа с гостиницами, теннисным центром и комплексом для верховой езды, перечислив в бюджет 165 млн рублей. Но отказалась от проекта.

Иски о банкротстве поданы и к «Петербургскому агентству недвижимости», арендовавшему у города помещения на Невском проспекте, 62. А активы холдинга «ПАН» Андрея Исаева могут перейти к Альфа-банку.