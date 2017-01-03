В General Motors опровергли заявления Трампа
В компании General Motors ответили на критику со стороны избранного президента США Дональда Трампа, обвинившего компанию в том, что она беспошлинно продает американским автодилерам произведенные в Мексике модели Chevrolet Cruze, передает The Detroit news.
«Все Chevrolet Cruze, которые сбываются на территории США собирают на заводе, принадлежащем компании, в Лордстауне, Огайо», — говорится в тексте официального ответа.
В компании подчеркнули, что модели, которые производятся в Мексике, предназначены для международных рынков.
Ранее сообщалось, что Трамп выступил с критикой в адрес General Motors.
Источник: Газета.ру