Украина запретила первый в 2017 году российский сериал

На Украине отменили государственную регистрацию российского сериала «Человеческий фактор». Об этом сообщается во вторник, 3 января, на сайте Государственного агентства страны по вопросам кино (Госкино).

Как отмечается, у сериала режиссера Александра Замятина также отозвано прокатное удостоверение. Это было сделано на основании закона «О кинематографии». ТАСС отмечает, что в поданных документах обнаружили недостоверные сведения.

Премьера «Человеческого фактора» состоялась в 2014 году. Он рассказывает о девушке Ане, ставшей жертвой мошенников и столкнувшейся с трудностями в личной жизни.

В декабре 2016 года Госкино запретило российский сериал «Старшая сестра». В ноябре была отменена регистрация сразу семи сериалов.

Киев после насильственной смены власти в начале 2014-го неоднократно принимал меры, защищающие информационное поле страны от российской продукции. С августа того же года на Украине были запрещены более 400 российских картин, среди которых сериалы «Неприкасаемая» и «Ладога».