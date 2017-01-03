Петростат: В 2016-м цены в Петербурге выросли на 5,2%
Годовая инфляция в Петербурге оказалась ниже общероссийской на 0,2%, следует из отчета Петростата. Сильнее всего подорожали корвалол (30,3%), сливочное масло (27,5%) и импортные сигареты (20%).
Продукты за год прибавили в цене 5,4%, непродовольственные товары – 6,1%, подсчитали статистики.
Часть товаров даже подешевела. Среди них – свинина, яйца, сахар, капуста с луком, морковь, апельсины и яблоки. Кроме того, теперь стало выгоднее покупать телевизоры и холодильники.
В 2015 году Петростат оценил инфляцию Петербурге в 12,1%. В 2016-м, по прогнозам Центробанка и Минэкономразвития, цены должны был вырасти не более чем на 5,6- 5,8%.