Фуркад: Не буду бойкотировать Кубок мира в одиночку

Французский биатлонист Мартен Фуркад заявил, что не будет в одиночку бойкотировать этапы Кубка мира, и пообещал обсудить этот вопрос с остальными биатлонистами.

Ранее француз выразил намерение бойкотировать турнир, если российских спортсменов, обвиняемых в употреблении допинга, накажут недостаточно сурово.

– Отмена этапа в Тюмени – это лишь пародия на борьбу с допингом, – цитирует Eurosport Фуркада. – Мы должны встретиться с другими биатлонистами в конце недели, чтобы обсудить все вопросы и разногласия. Я не собираюсь ничего бойкотировать в одиночку, жертвовать собой ради остальных – я ведь не Мартин Лютер Кинг или Нельсон Мандела, у меня нет такого призвания.

Мне просто хочется, чтобы IBU смелее выступала против проблемы допинга и принимала серьезные меры. Все спортсмены должны говорить вместе. Мне не хочется быть единственным борцом с допингом.