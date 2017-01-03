Еще
18:58 03.01.2017
Пришлите свою новость!
18:51
Устюгов одержал победу в скиатлоне на "Тур де Ски"
18:40
Смольный опубликовал «черный список» должников по аренде
18:11
СМИ: Один из главарей ИГ проник в Европу с 400 террористами
18:00
В General Motors опровергли заявления Трампа
17:50
Додон лишил экс-президента Румынии молдавского гражданства
17:38
Украина запретила первый в 2017 году российский сериал
17:29
Петростат: В 2016-м цены в Петербурге выросли на 5,2%
17:18
Фуркад: Не буду бойкотировать Кубок мира в одиночку
16:53
В Литве сосчитали вылеты ВВС НАТО для сопровождения самолетов РФ
16:46
Украинский министр призвал перевезти в Киев прах Бандеры и Петлюры
16:35
Смольный объявил тендер на достройку отделения полиции на Есенина
16:29
Яхье Машрапов заявил о непричастности к теракту в Стамбуле
16:16
В Екатеринбурге сел самолет с неисправным двигателем
16:06
Данные о подозреваемом в теракте в Турции переданы спецслужбам Киргизии
16:00
У каждого 10-го госпитализированного с ОРВИ петербуржца подтверждают грипп
15:52
Трамп потребовал от General Motors перенести производство в США
15:42
Власти ОАЭ призвали сограждан не ездить в Турцию
15:35
Во Львове неизвестные сожгли музей УПА
15:26
Петербуржец с пулеметом задержан на Думской
15:22
Федерация бобслея России подтвердила отстранение Третьякова, Никитиной, Потылицыной и Орловой
15:08
Марин Ле Пен: Крымский референдум законен
14:58
На реставрацию ограды Владимирского собора в Кронштадте потратят 36 млн
14:52
Цукерберг уверовал
14:46
Полиция задержала еще шесть подозреваемых после атаки на клуб в Стамбуле
14:34
Глава МЧС распорядился открыть в Москве полевые кухни из-за сильных морозов
14:27
МЧС: На Петербург идут морозы и сильный ветер
14:23
На въезд в Финляндию в "Брусничном" стоят 300 машин, в "Светогорске" - ещё больше
14:09
Путин поручил отчитаться о деятельности НКО до 30 марта
14:01
В Швейцарии злоумышленник открыл огонь по полицейским
13:53
В "Макдоналдсе" на Васильевском умер посетитель
13:50
В Индии произошло землетрясение
13:43
В Финляндии от гриппа умер 21 человек
13:31
Премьер Турции раскритиковал США
13:25
Цена барреля нефти превысила $58
13:12
Правительство РФ выделит 56 млрд рублей на проект Ил-114
12:58
Суд проверит законность ареста имущества скульптора Церетели
12:44
Дутерте рассказал о связях родственников с «Исламским государством»
12:34
Из квартиры бывшего начальника "Зенита" пропали боевые ордена
12:27
Исполнитель теракта в Стамбуле может быть профессиональным киллером
12:09
Юную петербурженку соблазнили в Киргизии
11:56
В Москве похолодает до -30°С
11:47
Аршавин признан лучшим игроком чемпионата Казахстана
11:34
Спасатели нашли альпиниста в расщелине на Эльбрусе
11:24
Китай ответил на обвинения Трампа
11:18
Ассанж раскрыл причину нападок Обамы на Россию
11:10
"Евросеть" на Невском ограбили словом
11:00
На Эльбрусе ищут альпиниста
10:53
Товароведа "Пятерочки" в Петербурге взяли в заложницы
10:45
Трамп планирует назначить Роберта Лайтхайзера торговым представителем США
10:33
Lux Express: Пассажирам рейсов Петербург - Таллин придется переходить границу пешком
10:28
Российский рынок акций начал год ростом
10:17
Нефть дорожает
10:11
Автобусы Lux Express не пустил через границу Ространснадзор
02:47
На Елагином острове покажут кукольные мистерии
02:26
IP Orchestra сыграет «Наши рок-хиты»
02:10
"Любовные письма" обретут новую жизнь
01:57
В “Родине” покажут отреставрированную “Золушку”
01:46
Диана Арбенина выступит "по-снайперски"
01:28
Петербуржцы услышат экзотический перезвон колоколов
01:14
В "Авроре" покажут фильм-фаворит 2016 года
02/01
«Открытая карта» на каникулах проведёт по пабам и покажет «анти-Невский»
02/01
РЖД определились с компенсациями за опоздания "Сапсанов" и "Аллегро"
02/01
Разрешение на маршрут Петербург - Хельсинки действует для Lux Express до 2019 года
02/01
После инцидента с автобусом Петербург - Хельсинки компания Lux Express подтвердила отзыв лицензии на перевозки
02/01
Дом на Каменноостровском эвакуировали из-за пожара
02/01
В результате мятежа в бразильской тюрьме погибло около 60 человек
02/01
Автобус Lux Express Санкт-Петербург - Хельсинки не пустили через границу
02/01
Названо имя погибшей в Стамбуле россиянки
02/01
Франция нанесла удары по позициям ИГ в Пальмире
02/01
В Литве будут сажать нетрезвых водителей
Предыдущие новости
Архив материалов
Общество
Версия для печати
03.01.2017 16:53

В Литве сосчитали вылеты ВВС НАТО для сопровождения самолетов РФ

Истребители ВВС НАТО, дислоцированные в странах Балтии, в 2016 году 110 раз сопроводили самолеты РФ, пролетавшие близ границ Литвы, Латвии и Эстонии, передает агентство BNS со ссылкой на литовское Минобороны.

"По данным, предоставленным министерством обороны Литвы, в 2013 году истребители ВВС НАТО поднялись в международное воздушное пространство над Балтийским морем 47 раз, в 2014 – 140 раз, в 2015 — около 160 раз, а в прошлом, 2016 году – около 110 раз", — говорится в сообщении агентства.

Страны Балтии не располагают самолетами, пригодными для воздушного патрулирования, поэтому с апреля 2004 года, после их вступления в НАТО, охраной воздушного пространства занимаются в порядке ротации самолеты стран Североатлантического альянса.

"Пятого января к осуществлению миссии воздушной полиции НАТО в странах Балтии с территории Литвы приступят около 120 военнослужащих ВВС Нидерландов, прибывших из авиабаз Леуварден и Вокел", — говорится в сообщении министерства обороны.

Ранее миссию воздушной полиции НАТО в Литве осуществляли четыре французских истребителя ВВС Mirage 2000. С базы в Эстонии миссию осуществляли и продолжат осуществлять германские истребители Eurofighter Typhoon.

Источник: РИА Новости


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Mrfin
30.12.2016 14:56

В Рунете начал работу новый финансовый консультант Mrfin

Российским пользователям стали доступны возможности финансового онлайн-проекта Mrfin
Tele2
23.12.2016 10:23

Tele2 упакует новогодние подарки

Tele2 запускает акцию «Упакуем подарок в подарок»
key.ru
20.12.2016 09:00

Покупки в КЕЙ можно оплатить телефоном в одно касание

Бесконтактная технология оплаты (смартфоном в одно касание) становится все популярнее в России. По данным аналитического агентства НАФИ, потребители все чаще рассчитывают на свои мобильные устройства при совершении платежей
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Додон лишил экс-президента Румынии молдавского гражданства
Украина запретила первый в 2017 году российский сериал
В Литве сосчитали вылеты ВВС НАТО для сопровождения самолетов РФ
Украинский министр призвал перевезти в Киев прах Бандеры и Петлюры
Власти ОАЭ призвали сограждан не ездить в Турцию
Марин Ле Пен: Крымский референдум законен
Цукерберг уверовал
Путин поручил отчитаться о деятельности НКО до 30 марта
Премьер Турции раскритиковал США
Дутерте рассказал о связях родственников с «Исламским государством»
Б - буквально
Здравствуй, праздник Rolls-Royce
Александр Проханов: Русская победа по-прежнему впереди
Мы держались
Артемий Троицкий: Жизнь в России – набор маленьких пиров во время чумы
2016-й в объективе «Фонтанки»
С новым законом
Голосуй-не голосуй
Историк Никита Ломагин: «Каннибалы и преступники в блокаду дневников не вели»
«Выходные в офлайне — это роскошь»
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Б - буквально

Итоги года с Андреем Константиновым: Чем запомнится нам 2016-й

2016-й в объективе «Фонтанки»

Телережиссер Михаил Баркан, фото: Михаил Спицын / ДП

Итоги телевизионного года 2016: Драки, сериалы, Шнуров и Познер

Детский хоспис посетили звёздные гости

Музыкальная альтернатива: Какой музыкой запомнится 2016-й год

Новости компаний
Mrfin
30.12.2016 14:56
В Рунете начал работу новый финансовый консультант Mrfin
Российским пользователям стали доступны возможности финансового онлайн-проекта Mrfin
Tele2
23.12.2016 10:23
Tele2 упакует новогодние подарки
Tele2 запускает акцию «Упакуем подарок в подарок»
key.ru
20.12.2016 09:00
Покупки в КЕЙ можно оплатить телефоном в одно касание
Бесконтактная технология оплаты (смартфоном в одно касание) становится все популярнее в России. По данным аналитического агентства НАФИ, потребители все чаще рассчитывают на свои мобильные устройства при совершении платежей
SPB-matras.ru
14.12.2016 11:25
Магазин «SPB-matras.ru» представил новый каталог кроватей и товаров для сна
Тематический интернет-магазин СПБ-Матрас.Ру, специализирующийся на товарах для сна, матрасах и кроватях, представил новый каталог спальной продукции, куда вошли модели популярных отечественных и европейских фабрик
Parusa RMC
14.12.2016 10:00
Рестораны Центрального яхт-клуба готовы к новогоднему сезону
Рестораны «Паруса» и «Море» полностью готовы к началу сезона новогодних праздников. За осенние месяцы шеф-повара улучшили банкетные предложения, не оставив без внимания традиционные для зимы блюда.
КЕЙ
13.12.2016 09:00
КЕЙ назвал must-have подарков к Новому 2017 году
Поиск идей для новогодних подарков — задача не из легких. Однако, если обратить внимание на технологичные подарки, найти подходящее решение будет значительно легче.
Tele2
08.12.2016 12:36
Фонд «Навстречу переменам» и Tele2 объявили победителей Всероссийского конкурса детских социальных проектов
В Москве названы имена победителей конкурса социальных предпринимателей «Навстречу переменам − 2016», который проходил при поддержке Tele2.
«МегаФон»
05.12.2016 15:19
Министерство культуры РФ и компания «МегаФон» подписали соглашение о намерениях по реализации инвестиционных проектов
Министерство культуры РФ и «МегаФон» расширяют сотрудничество, в рамках которого будут реализованы инвестиционные проекты в области объектов культурного наследия в Северо-Западном и Центральном федеральных округах.
Tele2
01.12.2016 10:37
Tele2 открыла kioZk
Абоненты Tele2 получили неограниченный доступ к электронным версиям журналов ведущих российских издательств. Для своих клиентов оператор подготовил выгодное предложение – возможность бесплатно читать периодические издания с помощью сервиса kioZk на 7 дней.
#ЩедрыйВторник
28.11.2016 17:42
Помогать легко: Tele2 и фонд «Навстречу переменам» приглашают на «#ЩедрыйВторник»
Уже завтра, 29 ноября, в России впервые пройдет международная акция «#ЩедрыйВторник».
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.