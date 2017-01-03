Смольный объявил тендер на достройку отделения полиции на Есенина
Комитет по строительству вечером 30 декабря объявил конкурс на достройку здания полиции на улице Есенина, 10. Постройку стоимостью 122 млн рублей должны возвести к концу 2017-го года.
Проектирование отделения полиции началось в 2012-м году. На месте газона должно появиться 4-этажное здание с дежурной частью, следственным отделом и уголовным розыском. В цоколе предусмотрен тренажерный зал для сотрудников. Рядом со зданием запроектирована ведомственная парковка.
Ранее комитет расторг контракт с предыдущим подрядчиком ООО «Техмонтаж». Компания не справилась с темпами. Вдобавок в 2016-м году к ней возникли вопросы – «Техмонтажу» выплатили несколько десятков млн рублей за фактически невыполненные работы.
По данным базы СПАРК, до апреля 2015-го года совладелицей «Техмонтажа» являлась Екатерина Еремина, близкая родственница бывшего замуправляющего фонда капстроительства Смольного Андрея Еремина.