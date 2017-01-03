В Екатеринбурге сел самолет с неисправным двигателем

У самолета, приземлившегося в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге, обнаружили неисправность в одном из двигателей, передает ТАСС.

«Самолет, вылетевший из Шереметьево, сегодня утром сел в аэропорту Екатеринбурга Кольцово. Люди покинули борт, который стали готовить к выполнению другого рейса. Во время подготовки авиалайнера выяснилось, что он сел в Екатеринбурге с поломками в двигателе», — сообщил источник в экстренных службах региона.

По словам источника, все неисправности были оперативно устранены и борт с пассажирами уже вылетел из Екатеринбурга.

При этом в пресс-службе аэропорта Кольцово сообщили, что нештатных ситуаций, связанных с посадкой самолетов, на территории аэропорта не зарегистрировано.