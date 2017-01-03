Данные о подозреваемом в теракте в Турции переданы спецслужбам Киргизии

Паспортные данные подозреваемого в теракте в Стамбуле гражданина Киргизии, а также другие материалы переданы в Госкомитет национальной безопасности страны, заявил председатель Государственной регистрационной службы Тайырбек Сарпашев.

Ранее СМИ сообщали, что в совершении теракта подозревается 28-летний гражданин Киргизии Яхья Машрапов. В социальных сетях также появилась фотография его паспорта. Сам Машрапов ранее заявил, что не имеет отношения к теракту.

"Мы передали все материалы в Госкомитет национальной безопасности: паспортные данные, базы биометрики. Больше ничего сказать не могу", — цитирует слова Сарпашева агентство Sputnik Кыргызстан.

Как отметил пресс-секретарь ГКНБ Рахат Сулайманов, Госкомитет находится в постоянном контакте с представителями турецких спецслужб.

"В соответствующие органы направлены запросы на подтверждение возможной причастности граждан КР к теракту, а также на предоставление более подробной информации. Относительно информации с паспортными данными — проводятся необходимая проверочная работа и мероприятия", — сказал Сулайманов.

Владелец клуба Мехмет Коджарслан заявил, что американская разведка предупреждала о готовящемся нападении.