Трамп потребовал от General Motors перенести производство в США

Избранный президент США Дональд Трамп потребовал от американского автоконцерна General Motors перенести производство Chevy Cruze из Мексики в США, пригрозив ему высокими таможенными пошлинами.

«General Motors поставляет произведенные в Мексике автомобили Chevy Cruze американским дилерам без уплаты налогов при пересечении границы. Переносите производство в США, иначе вы столкнетесь с большими таможенными сборами», — написал Трамп в своем Twitter.

В ноябре, после победы на президентских выборах, Трамп заявил, что добился отказа Ford от переноса производства из США в Мексику.