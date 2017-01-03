Власти ОАЭ призвали сограждан не ездить в Турцию
Министерство иностранных дел ОАЭ призвало эмиратских граждан отказаться от поездок в Турцию, где в новогоднюю ночь в Стамбуле террорист расстрелял 39 человек в ночном клубе, сообщает издание The National.
В предупреждении МИД рекомендовано "избегать поездок в Турцию до последующего заявления".
Среди жертв теракта в Стамбуле были граждане арабских стран.
По данным агентства Рейтер, ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).
Источник: РИА Новости