Во Львове сожгли музей «Крыивка», созданный на базе подпольной типографии Украинской повстанческой армии (крыло запрещенной в России экстремистской Организации украинских националистов). Об этом сообщается на официальной странице музея в Facebook.

Отмечается, что пожар в селе Басовка произошел в ночь с 1 на 2 января. Судя по фотографии, размещенной в социальной сети, постройка сгорела дотла.

24 декабря жители подконтрольного украинским властям города Красногоровка в Донецкой области устроили самосуд над добровольцами из националистического батальона, устроив пожар в бане, где они находились.

Украинская повстанческая армия (запрещена в РФ) была сформирована в октябре 1942 года. Она воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами.

В мае 2015 года президент Украины Петр Порошенко признал ОУН-УПА борцами за независимость страны и дал участникам организации право на социальные гарантии.