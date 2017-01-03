Петербуржец с пулеметом задержан на Думской

Университетский охранник задержан в центре города с пулеметом. Вооруженный мужчина прохаживался по Думской.

Как стало известно "Фонтанке", прохожий, тянущий за собой пулемет, привлек внимание окружающих днем 2 января. Он, как оказалось, едва вышел из своей квартиры, расположенной над несколькими питейно-танцевальными заведениями на Думской, и был замечен не только гуляками.

Полицейские проводили 46-летнего мужчину, работающего охранником в одном из госвузов, в отдел. Пулемет изъяли и отправили на исследование. Он вроде не стреляет.