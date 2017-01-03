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03.01.2017 15:08

Марин Ле Пен: Крымский референдум законен

Кандидат в президенты Франции, лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен не считает незаконным присоединение Крыма к России. Об этом она заявила в интервью телеканалу BFM TV.

«Состоялся референдум, жители Крыма захотели присоединиться к России. Я не вижу оснований для того, чтобы ставить этот референдум под сомнение», — сообщила политик.

Ле Пен также отметила необходимость установления стратегических отношений между Москвой и Парижем в рамках борьбы с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).

Крым вошел в состав России по итогам референдума 2014 года, в ходе которого подавляющее большинство участвовавших в голосовании избирателей поддержали такое решение. Киев отказался признать результаты плебисцита. В Москве подчеркивают, что процедура присоединения региона соответствовала нормам международного права.

Первый тур президентских выборов во Франции состоится в апреле 2017 года, второй, если понадобится, в мае. От правоцентристской партии «Республиканцы» в качестве кандидата на пост главы государства выдвинут бывший глава кабинета министров Франсуа Фийон. Марин Ле Пен будет представлять возглавляемый ею «Национальный фронт». Праймериз социалистов, на которых утвердят кандидата от партии, пройдут в январе 2017 года. Пока от правящей партии выдвинут также бывший глава правительства Мануэль Вальс.

Источник: Лента.ру


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