На реставрацию ограды Владимирского собора в Кронштадте потратят 36 млн

Кронштадтское жилищное агентство объявило конкурс на реставрацию ограды Владимирского собора Кронштадта. Стоимость работ составит 36,3 млн рублей.

Проект реставрации в 2016 году разработало ООО «Матис», также по заказу кронштадтского ГУ ЖА. Конкурс на 900 тысяч рублей провели в декабре 2015 года. Тогда в России отмечали тысячелетие преставления святого князя Владимира.

Владимирский собор является региональным памятником. В 1990-м здание возвратили Русской православной церкви.

Между тем реставрация архитектурных памятников, как правило, не относится к компетенции жилищных агентств. Они созданы для управления государственным жилфондом и эксплуатации жилых домов.