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03.01.2017 14:34

Глава МЧС распорядился открыть в Москве полевые кухни из-за сильных морозов

Глава МЧС России Владимир Пучков потребовал от столичного управления предпринять дополнительные меры в связи с надвигающимися на регион 30-градусными морозами, сообщает пресс-служба МЧС.

«Учитывая прогноз на понижение температуры, установите полевые кухни и начните людей кормить кашей и поить горячим чаем уже с сегодняшнего дня», — сказал на селекторном совещании 3 января Пучков, которого цитирует пресс-служба.

Обращаясь к начальнику Главного управления МЧС России по городу Москве Илье Денисову, глава МЧС России предложил развернуть в Москве в местах массовых новогодних гуляний полевые кухни с горячей кашей и горячим чаем.

«Я попрошу еще раз с учетом изменения прогноза погоды и в центральной части России, и в других регионах просчитать все риски и взять на особый контроль объекты ЖКХ», — подчеркнул министр.

«Энергетика и теплоснабжение, вся система социальной поддержки должны работать стабильно в эти новогодние праздники», — сказал Пучков.

Для предупреждения и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций сформирована группировка сил общей численностью более 700 тыс. человек и свыше 130 тыс. единиц техники, в том числе от МЧС России — более 170 тыс. человек и свыше 25 тыс. единиц техники.

Источник: RNS


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