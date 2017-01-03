Путин поручил отчитаться о деятельности НКО до 30 марта

Президент России Владимир Путин поручил Министерству юстиции России и Совету по правам человека изучить правоприменительную практику в работе некоммерческих организаций, которым были выделены средства из бюджета, говорится в сообщении Кремля.

Также Путин поручил до 30 марта 2017 года проанализировать и представить доклад правоприменительной практики, связанной с деятельностью НКО.

«Проанализировать правоприменительную практику, связанную с деятельностью некоммерческих организаций — исполнителей общественно полезных услуг, которым была оказана финансовая поддержка за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов страны, местных бюджетов», — говорится в тексте документа.

Также Путин рекомендовал Верховному суду Российской Федерации совместно с Генеральной прокуратурой Российской Федерации, уполномоченным по правам человека в Российской Федерации и при участии Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, а также представителей экспертного сообщества проанализировать эффективность мер по обеспечению гарантий независимости судей, гласности и прозрачности при осуществлении правосудия. Срок этого доклада – 1 сентября 2017 года.