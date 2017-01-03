В "Макдоналдсе" на Васильевском умер посетитель

Следственный комитет ищет криминал в смерти посетителя "Макдоналдса". Он скончался на входе в ресторан.

Как стало известно "Фонтанке", около трех дня 2 января гости фастфуда на Среднем проспекте, 29 натолкнулись на лежащего в тамбуре между внешними и внутренними створками дверей мужчину лет шестидесяти. Одетый в куртку, брюки и ботинки и лежащий на спине, он казался уснувшим. Беспокойство публики вызывала только ссадина на лбу.

Медики констатировали смерть мужчины. Тело направили в морг на вскрытие. СК проводит проверку.