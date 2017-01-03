Премьер Турции раскритиковал США

Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым раскритиковал США за поддержку Рабочей партии Курдистана (РПК) и заявил, что ожидает от администрации избранного президента США Дональда Трампа прекращения этой поддержки, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

В конце декабря турецкое агентство Anadolu со ссылкой на источники сообщило, что США активизировали поставки оружия Партии демократического союза (ПДС) – крупнейшей курдской партии в Сирии, которую Анкара считает террористической организацией, связанной с запрещенной в Турции РПК.

"Турецкий народ ожидает, что новая администрация США покончит с этим позором и решит, остается ли она на стороне с союзной Турцией или же с террористической РПК", — приводит слова Йылдырыма в социальной сети Twitter издание Daily Sabah.