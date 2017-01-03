Правительство РФ выделит 56 млрд рублей на проект Ил-114

Правительство России выделит 55,9 млрд рублей на работы по программе регионального турбовинтового самолета Ил-114, сообщил бывший замминистра промышленности и торговли Андрей Богинский в интервью RNS.

«В общей сложности на программу предусмотрено 55,9 млрд рублей. Эта сумма покрывает затраты на оцифровку самолета, перепроектирование, модернизацию производства и на сертификацию», — сказал Богинский, который с 2017 года займет пост главы «Вертолетов России».

Он отметил, что в рамках проекта Ил-114 предусмотрено улучшение силовой установки, оцифровка документации, перепроектирование, а также создание сети послепродажного обслуживания. Кроме того, в стоимость программы вошли средства на докапитализацию лизинговой компании, которая займется продвижением самолета на рынке.

«Докапитализация позволит снизить затраты, связанные с владением воздушным судном», — добавил замминистра промышленности и торговли.

В августе 2016 года Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) сообщила о размещении окончательной сборки Ил-114 на производственной площадке нижегородского авиазавода «Сокол». Ил-114 — двухмоторный турбовинтовой самолет регионального назначения, первый полет состоялся в 1990 году. Самолет серийно строился на Ташкентском авиазаводе, но затем авиационное производстве в Узбекистане было прекращено. Учитывая большую потребность российской региональной авиации в судах данного класса, было решено возобновить производства Ил-114 в России.

Проект воздушного судна обеспечивает возможность создания на базе пассажирского Ил-114 семейства самолетов различного применения — грузового, комбинированного грузопассажирского, самолетов специальной авиации (патрульного, медицинского, воздушного командного пункта, самолета аэрофотосъемки и др.), самолета на лыжно-колесном шасси.