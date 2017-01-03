Суд проверит законность ареста имущества скульптора Церетели

Мосгорсуд проверит законность ареста имущества скульптора Зураба Церетели и его мастерской на общую сумму в 5 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в суде.

По словам собеседника агентства, Мещанский суд Москвы ранее наложил обеспечительные меры в рамках спора банка "ВТБ 24" с Церетели, его мастерской и Игорем Козловым. Банк в своем иске просит обязать выплатить задолженность по кредиту и расторгнуть договор.

"В ходе рассмотрения дела суд наложил обеспечительные меры в виде ареста имущества Зураба Церетели, ОАО "Творческая мастерская Зураба Церетели" и Игоря Козлова на общую сумму в 5 миллионов 35 тысяч рублей. Данное решение обжаловано, Мосгорсуд рассмотрит апелляцию 31 января в 12.10", — сказал представитель суда.