Дутерте рассказал о связях родственников с «Исламским государством»

Президент Филиппин Родриго Дутерте признался, что у него есть родственники, связанные с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Об этом во вторник, 3 января, сообщает The Manila Shimbun.

По словам главы государства, некоторые его кузены примкнули к ИГ и в настоящее время воюют на стороне боевиков. Дутерте отметил, что он не собирается с этим мириться и намерен в ближайшее время объявить на них охоту.

Филиппинский лидер добавил, что «служит республике, а не своему ближайшему окружению» и не собирается поддерживать отношения с экстремистами.