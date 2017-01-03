Из квартиры бывшего начальника "Зенита" пропали боевые ордена

Полиция Выборгского района устанавливает обстоятельства пропажи орденов и медалей из квартиры 92-летнего ветерана Владимира Полысаева – участника штурма Берлина, начальника футбольного клуба "Зенита", защитника интересов спортсменов.

Как стало известно "Фонтанке", накануне, 2 января, родственники Владимира Федоровича не нашли среди его личных вещей коллекцию орденов и медалей за боевые заслуги времен Великой Отечественной. Пропали орден "Отечественной войны" I степени, орден "Отечественной войны" II степени, медаль "За боевые заслуги", орден "Знак почета", медаль "За взятие Берлина" и другие.

На войне о Полысаеве писали армейские газеты. В 1970-1974 годах он занимал должность начальника "Зенита", потом заведовал кафедрой физвоспитания в Военмехе. Известен также активным участием в ветеранском движении и созданием и бессменным руководством организации инвалидов спорта "Эдельвейс".