Юную петербурженку соблазнили в Киргизии

Следственному комитету при расследовании запретной любви наверняка потребуется командировка в Киргизию. Там остался молодой соблазнитель юной петербурженки.

Как стало известно "Фонтанке", ночью 2 января в полицию пришла мать шестнадцатилетней девушки и заявила о преступлении. Дескать, подверглась дочь искусу и вступила в половую связь с малознакомым по имени Ильхан. Он постарше, уже восемнадцатилетие справил, ему и надо бы отвечать за запретную связь.

Полицейские поинтересовались адресом Ильхана, и заявительница продиктовала: Киргизия, Бишкек и так далее. Дочка ее отдыхала в местном городе Токмак в сентябре, познакомилась с искусителем, а рассказать только сейчас решилась.

Полицейские отправили материал в Следственный комитет. Проводится проверка.