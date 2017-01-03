В Москве похолодает до -30°С

В Москве и Московской области синоптики обещают похолодание до -30°С 7 января, когда празднуется Рождество Христово, передает ТАСС.

«Этот день может стать самым холодным на этой неделе. Ночью в Москве -24-26°С , в Московской области -23-28°С, местами до -31°С. Днем в Москве -19-21°С, в Подмосковье -18-23°С», — сообщил дежурный синоптик центра погоды «Фобос».

По его словам, 7 января над столицей будет антициклон, переменная облачность, существенных осадков ожидать не стоит.