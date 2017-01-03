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03.01.2017 11:47

Аршавин признан лучшим игроком чемпионата Казахстана

Полузащитник "Кайрата" Андрей Аршавин признан лучшим новичком 2016 года в Казахстане по версии издания Prosports, опросившего журналистов. Покупка россиянина стала лучшим трансфером чемпионата Казахстана.

Аршавин провел за "Кайрат" в лиге 28 матчей, забил 8 мячей, сделал 7 голевых передач. При этом ранее в опросе главных тренеров и футболистов команд премьер-лиги Аршавин занял второе место, уступив звание лучшего своему одноклубнику Бауыржану Исламхану.

Отметим также, что гол Аршавина в ворота "Тараза" в 22-м туре чемпионата Казахстана был признан "Кайратом" самым красивым голом 2016 года.

Источник: Спорт-Экспресс


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