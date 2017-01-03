Китай ответил на обвинения Трампа

Китай во вторник ответил на обвинения избранного президента США Дональда Трампа из-за КНДР, заявив, что усилия Пекина по этому вопросу очевидны для всех.

Ранее Трамп обвинил Китай в том, что его власти недостаточно помогают в урегулировании вопроса с КНДР. По его словам, "Китай получил большую прибыль в результате выгодной лишь для него торговли с США, но не может помочь с Северной Кореей".

"Те усилия, которые принимает Китай для денуклеризации на Корейском полуострове, очевидны для всех", — заявил во вторник на брифинге официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан, добавив, что усилия Пекина признаны международным сообществом.

Ранее СМИ сообщали, что лидер КНДР Ким Чен Ын заявил в ходе новогоднего обращения, что Пхеньян готовится к испытанию межконтинентальной баллистической ракеты. Уточнялось, что он также обещал "наказывать врагов страны", усиливая военный потенциал, если США и Южная Корея не откажутся от проведения учений.

Официальный представитель МИД КНР также отметил, что позиция Китая по ядерной программе КНР ясная и постоянная, заключается в денуклеризации Корейского полуострова, в обеспечении мира и стабильности в регионе и на полуострове. По его словам, Пекин призывает все заинтересованные стороны воздержаться от действий, которые могу привести к эскалации ситуации, а также принимать шаги, которые вернут развитие ситуации на путь диалога и консультаций.