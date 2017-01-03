"Евросеть" на Невском ограбили словом

В Петербурге ищут отчаянного грабителя, сумевшего словами довести до оцепенения директора салона "Евросеть" и отобравшего выручку безо всякого насилия.

Как стало известно "Фонтанке", в полпятого дня 2 января в магазин на Невском проспекте, 184, вошел мужчина средних лет в коричневой куртке и с сединой в бороде и начал сыпать ругательствами и угрозами. 23-летний директор "Евросети" не выдержал морального прессинга и открыл кассу.

Визитер забрал деньги (сумма уточняется) и ушел. Возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж". Налетчик попал в объективы семи видеокамер.