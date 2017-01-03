Товароведа "Пятерочки" в Петербурге взяли в заложницы

Разбойное нападение на супермаркет "Пятерочка" в Петербурге сопровождалось захватом заложницы. Злоумышленники выручили за нее 400 тысяч.

Как стало известно "Фонтанке", в первом часу ночи 3 января двое с шарфами на лицах прошли через запасной ход "Пятерочки" на Стародеревенской, приставили пистолет к голове 31-летней товароведа и повели ее в подсобные помещения. По пути связали грузчика, а у замдиректора потребовали ключи от сейфа. Спокойно их получили и забрали 400 тысяч рублей.

Уголовное дело возбуждено по статье "Разбой".

В сентябре по аналогичной схеме был совершен налет на другой магазин, также расположенный в Приморском районе.