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03.01.2017 10:45

Трамп планирует назначить Роберта Лайтхайзера торговым представителем США

Избранный президент США Дональд Трамп намерен назначить юриста Роберта Лайтхайзера на должность торгового представителя США, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

Лайтхайзер — соратник Трампа, занимал должность заместителя торгового представителя США при администрации бывшего президента страны Рональда Рейгана. В настоящее время он является партнером американской юридической фирмы Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom.

Инаугурация Трампа состоится 20 января.

Источник: RNS


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