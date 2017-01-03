Трамп планирует назначить Роберта Лайтхайзера торговым представителем США

На Комендантском проспекте появится общественное ultra-пространство

Парк, бульвар, променад или площадь, обустроенная для совместного времяпрепровождения и общения людей, с возможностью перекусить, купить сувенир или сделать селфи на фоне арт-объекта – такие места давно популярны за рубежом, а в последние годы входят в моду и у нас.