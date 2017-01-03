Lux Express: Пассажирам рейсов Петербург - Таллин придется переходить границу пешком

Автобусная компания Lux Express после инцидента на российско-финской границе предупредила своих пассажиров о сложностях в поездках 3 января. Отъезжающим в Таллин лучше быть налегке.

Как сообщили в Lux Express, у российского подразделения, компании «Евролайнс», временно приостановлено удостоверение допуска на осуществление коммерческих международных перевозок пассажиров. «Евролайнс» возил в Хельсинки и Таллин, поэтому именно эти направления сейчас считаются проблемными. Их будут обслуживать другие «дочки» Lux Express, в том числе с арендованными автобусами сторонних перевозчиков.

Сегодня, 3 января, возможны изменения на пяти отправлениях из Таллина в Санкт-Петербург и стольких же обратно.

«В некоторых случаях могут происходить замены автобусов, а также задержки прибытия в место назначения, – поясняют в Lux Express. – В некоторых случаях пассажирам необходимо будет пересекать государственную границу пешком и пересаживаться на другой автобус после пересечения границы. Сотрудники компании будут помогать клиентам по обе стороны границы. Пожалуйста, действуйте согласно их указаниям». «Евролайнс» обслуживает пять рейсов в Таллин и три – в Хельсинки.