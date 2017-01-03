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03.01.2017 10:17

Нефть дорожает

Стоимость барреля нефти на первых торгах в 2017 году растет на фоне сокращения добычи нефти Кувейтом в рамках договоренностей между ОПЕК и независимыми нефтепроизводителями, сообщает Bloomberg.

Сегодня, 3 января, Кувейт объявил о сокращении уровня добычи нефти на 130 тыс. баррелей в сутки — до около 2,75 млн баррелей в стуки, пишет газета Al-Anba со ссылкой на генерального директора кувейтской национальной нефтяной компании Kuwait Oil Джамала Джафара.

По состоянию на 09:18 мск мартовский фьючерс на нефть Brent подорожал на Межконтинентальной бирже ICE на 0,9% — до $57,17 за баррель, в то время как февральский фьючерс на нефть WTI на нью-йоркской бирже NYMEX к 08:30 мск вырос в цене на 48 центов — до $54,2 за баррель.

В целом за 2016 год нефть Brent подорожала на 52%, что является наибольшим ростом показателя с 2009 года, отмечает агентство.

Источник: RNS


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